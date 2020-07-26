Бартомеу высказался о будущем Месси в Барселоне
Контракт аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.
Президент Барселоны Хозеп Бартомеу поделился мнением о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.
Функционер уверен, что аргентинец вновь продлит контракт с “сине-гранатовым“.
“Месси множество раз говорил, что хочет завершить карьеру в нашем клубе. У меня нет сомнений, что он продлит контракт“, - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
Напомним, что действующего контракт Месси с Барселоной истекает летом 2021 года.
В текущем сезоне аргентинец провел 33 матча в Ла Лиге, в которых забил 25 мячей и сделал 23 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что футболисты Барселоны требуют уволить Сетьена.
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