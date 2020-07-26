Бартомеу высказался о будущем Месси в Барселоне

Контракт аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.

Президент Барселоны Хозеп Бартомеу поделился мнением о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.

Функционер уверен, что аргентинец вновь продлит контракт с “сине-гранатовым“.

“Месси множество раз говорил, что хочет завершить карьеру в нашем клубе. У меня нет сомнений, что он продлит контракт“, - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, что действующего контракт Месси с Барселоной истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне аргентинец провел 33 матча в Ла Лиге, в которых забил 25 мячей и сделал 23 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что футболисты Барселоны требуют уволить Сетьена.