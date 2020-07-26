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Бартомеу высказался о будущем Месси в Барселоне

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Контракт аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Президент Барселоны Хозеп Бартомеу поделился мнением о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.

Функционер уверен, что аргентинец вновь продлит контракт с “сине-гранатовым“.

“Месси множество раз говорил, что хочет завершить карьеру в нашем клубе. У меня нет сомнений, что он продлит контракт“, - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, что действующего контракт Месси с Барселоной истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне аргентинец провел 33 матча в Ла Лиге, в которых забил 25 мячей и сделал 23 голевые передачи. 

Ранее сообщалось, что футболисты Барселоны требуют уволить Сетьена.

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Теги: Хосеп Бартомеу, Лионель Месси, Барселона, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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