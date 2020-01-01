Месси нашел нового тренера для Барселоны

Аргентинец бросил взгляд на коуча Лидса.

Лидер Барселоны Лионель Месси нашел нового тренера для каталонского клуба, об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, аргентинский футболист хочет видеть коуча Лидса Марсело Бьелсу на посту главного тренера “сине-грантовых“.

Месси попросил руководство Барселоны обратить свое внимание на кандидатуру Бьелсы.

Напомним, что по итогам сезона Бьелса вывел в Лидс в АПЛ, однако у него 30 июля истекает контракт с английским клубом.

Ранее стало известно, кто может возглавить Барселону.