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Родриго: Модрич стал называть меня сыном, когда узнал, что моему отцу 35 лет

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У футболистов сложились теплые отношения.
Модрич и Родриго
Модрич и Родриго
Getty Images

Вингер мадридского Реала Родриго Гоэс рассказал о том, что у него сложились хорошие отношения с Лукой Модричем.

“Когда Модрич узнал, что моему папе 35 лет, то не поверил. Ему же тоже 35.

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После этого Лука сказал мне, что я должен уважать его, ведь он мне в отцы годится. С тех пор он называет меня сыном, а я его - папой“, - приводит слова 19-летнего игрока Marca.

Напомним, что бразилец перешел в Реал прошлым летом из Сантоса за 45 миллионов евро. В текущем сезоне Родриго провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и выполнил две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Перес намерен предложить Зидану бессрочный контракт.

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Теги: Родриго Гоэс, Лука Модрич, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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