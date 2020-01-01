Кроос: Бэйл очень сложный человек
Валлиец должен был покинуть клуб.
Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос назвал причину плохой игры Гарета Бэйла в стане “сливочных“.
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“Нынешняя ситуация никому не нравится. Я думаю, что прошлым летом Гарет договорился с другим клубом о трансфере, но в последствии та команда отказалась от него.
Я не могу сказать точно, что он бесится именно из-за этого. Бэйл очень сложный человек, и никогда не знаешь, о чем он думает“, - приводит слова немца Goal.
Ранее агент Бэйла рассказал о судьбе Гарета в Реале.
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