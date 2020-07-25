Фигу: Сомеваюсь, что Мбаппе перейдет в Реал

Португалец назвал причину.

Легендарный футболист Реала и сборной Португалии Луиш Фигу поделился мнением о возможном переходе Килиана Мбаппе из ПСЖ в мадридский клуб.

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“Килиан - один из лучших форвардов в мире. Он невероятно талантлив и у него есть огромное количество возможностей для дальнейшего роста.

Конечно, выступает за невероятно богатую команду. Так что я сомневаюсь, что мы его когда-то увидим в футболке Реала“, - приводит слова Фигу AS.

Ранее сообщалось, что Реал готов подписать Мбаппе, выплатив ему 100 миллионов евро.