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Фигу: Сомеваюсь, что Мбаппе перейдет в Реал

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Португалец назвал причину.
Луиш Фигу
Луиш Фигу
Getty Images

Легендарный футболист Реала и сборной Португалии Луиш Фигу поделился мнением о возможном переходе Килиана Мбаппе из ПСЖ в мадридский клуб.

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“Килиан - один из лучших форвардов в мире. Он невероятно талантлив и у него есть огромное количество возможностей для дальнейшего роста.

Конечно, выступает за невероятно богатую команду. Так что я сомневаюсь, что мы его когда-то увидим в футболке Реала“, - приводит слова Фигу AS.

Ранее сообщалось, что Реал готов подписать Мбаппе, выплатив ему 100 миллионов евро.

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Теги: Луиш Фигу, футбол
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