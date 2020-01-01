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Лунин: Каждый день представляю себя в футболке Реала

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Украинец хочет усложнить жизнь Куртуа.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин подвел итоги проведенной аренды в Овьедо.

“Хорошо, что в каждой игре была работа. За эти полгода мне нужно было проявить себя. Я старался улучшать все аспекты игры. Кроме того, я работал над игрой на линии ворот. Улучшаю игровые моменты. Но в то же время и разговор, подсказ. Чтобы как можно больше моментов избежать“, - отметил украинец.

Лунин также высказался о своих шансах в стане “сливочных“.

“Надеюсь, какие-то предложения есть, но полагаю, что я работал для того, чтобы вернуться в Реал Мадрид. Надеюсь, что они примут положительное решение. Если честно, каждый день представляю себя в футболке Реала.

Стремлюсь туда попасть, чтобы изо дня в день становиться лучше. Я буду только рад конкурировать с таким вратарем, как Тибо Куртуа. Приложу все усилия, чтобы не дать ему спокойно себя чувствовать“, - приводит слова Лунина Футбол 1/2/3.

Ранее Лунин трогательно попрощался с Овьедо.

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Теги: Андрей Лунин, Реал Мадрид, чемпионат Испании, футбол, Ла Лига
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