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Лунин трогательно попрощался с Овьедо

Комментариев: 1
Украинец завершил аренду в клубе.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
www.realoviedo.es

Голкипер Реала Андрей Лунин, который на правах аренды выступал за Овьедо, попрощался с клубом.

“Сезон американских горок завершился. Спасибо клубу Реал Овьедо, игрокам и всему штабу за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе. Я получил огромный опыт. Было приятно бороться за этот клуб и этот город.

Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо - и в клубе, и в городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете намного лучшего“, - написал футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, Лунин помог Овьедо сохранить место в Сегунде. Ранее стала известна судьба Андрея в Реале.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, Овьедо, чемпионат Испании, Ла Лига
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Комментариев (1)
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Красногвардеец1    25.07.2020, 17:08
Оценка:  -21
Красногвардеец1
Трогательно?А это как?Потрогал всех,что-ли?Подождите,он что,тоже...Фу,гидота!
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