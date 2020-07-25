Лунин трогательно попрощался с Овьедо

Украинец завершил аренду в клубе.

Голкипер Реала Андрей Лунин, который на правах аренды выступал за Овьедо, попрощался с клубом.

“Сезон американских горок завершился. Спасибо клубу Реал Овьедо, игрокам и всему штабу за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе. Я получил огромный опыт. Было приятно бороться за этот клуб и этот город.

Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо - и в клубе, и в городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете намного лучшего“, - написал футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, Лунин помог Овьедо сохранить место в Сегунде. Ранее стала известна судьба Андрея в Реале.