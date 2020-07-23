Овьедо хочет продлить аренду Лунина еще на сезон

У руководства Овьедо есть амбициозный план развития, и для этого клубу нужен украинский голкипер.

Украинский голкипер Андрей Лунин может остаться в Овьедо, где он выступает на правах аренды.

В декабре 2019 года в клуб пришел Франсеск Арнау, который занял должность спортивного директора. Команда сумела сохранить место в Сегунде, и теперь Арнау рассчитывает сделать из Овьедо успешный проект.

Зимой Арнау поспособствовал приходу Лунина, который стал основным вратарем команды. Функционер рассчитывает, что ему удастся сохранить украинца в команду еще на один сезон.

Однако, по информации Marca, у Арнау возникнут трудности в переговорах с Реалом, которому принадлежат права на футболиста. Дело в том, что "сливочные" хотят дать ему шанс в первой команде.

Ранее Андрей Лунин заявил, что рассчитывает оказаться в Реале в следующем сезоне.