Агент Бэйла рассказал о судьбе Гарета в Реале

Валлиец останется в мадридском клубе.

Агент футболиста Реала Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал о планах валлийца на будущее.

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“С Гаретом все полный порядок. У него осталось два года по контракту. Ему нравится жить в Мадриде. Могу заверить, что Гарет никуда не уйдет.

Он по-прежнему так же хорош, как и все остальные в этой команде. Все зависит исключительно от Зинедина Зидана. Конечно, Гаретом интересуются, но вряд ли в мире есть клуб, который мог бы позволить его иметь в своей команде.

Это большое упущение, что прямо сейчас он вне команды, но Бэйл никуда не уйдет“, - приводит слова Барнетта BBC.

Ранее сообщалось, что Реал готов выплатить Бэйлу всю зарплату по контракту, чтобы избавиться от него.