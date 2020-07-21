"Все знают, кто лучший": Барселона - об отмене вручения Золотого мяча

Команда поддержала аргентинца.

Авторитетное издание France Football приняло решение отменить церемонию вручения Золотого мяча в 2020 году.

Каталонская Барселона ярко отреагировала на эту новость в Twiter. Пресс-служба “сине-гранатовых“ разместила фотографию Лионеля Месси с шестью Золотыми мячами.

“Мы это понимаем. Кроме того, все и так знают, кто лучший“, - написали под фото.

We understand.



Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020

Напомним, что в прошлом году индивидуальную награду выиграл Лионель Месси. Для аргентинца это был шестой трофей.

В текущем сезоне нападающий провел 42 матча за Барселону, в которых забил 30 голов и отдал 26 голевых передач.

Ранее стало известно, кто может возглавить Барселону.