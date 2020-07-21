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"Все знают, кто лучший": Барселона - об отмене вручения Золотого мяча

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Команда поддержала аргентинца.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Авторитетное издание France Football приняло решение отменить церемонию вручения Золотого мяча в 2020 году.

Каталонская Барселона ярко отреагировала на эту новость в Twiter. Пресс-служба “сине-гранатовых“ разместила фотографию Лионеля Месси с шестью Золотыми мячами.

“Мы это понимаем. Кроме того, все и так знают, кто лучший“, - написали под фото.

Напомним, что в прошлом году индивидуальную награду выиграл Лионель Месси. Для аргентинца это был шестой трофей.

В текущем сезоне нападающий провел 42 матча за Барселону, в которых забил 30 голов и отдал 26 голевых передач.

Ранее стало известно, кто может возглавить Барселону.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига, футбол, Золотой мяч
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Комментариев (1)
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thebestdraw    21.07.2020, 10:02
Оценка:  +3
thebestdraw
естественно роналду. кто же ещё
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