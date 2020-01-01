Атлетико - Реал Сосьедад 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Испании
"Матрасники" не удержали победу над соперником.
Атлетико и Реал Сосьедад сыграли вничью в рамках заключительного тура чемпионата Испании.
Счет в матче открыли хозяева - на 30-й минуте забил Коке. Уже в конце встречи точный удар Янузая вырвал для Сосьедада ничью.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Реал Сосьедад:
Атлетико - Реал Сосьедад 1:1
Голы: Коке, 30 - Янузай, 87
Атлетико: Облак - Триппьер (Хименес, 78), Савич, Фелипе, Лоди - Коке, Эррера, Партей (Корреа, 56), Витоло (Фелиш, 57) - Мората (Льоренте, 65), Коста (Карааско, 56)
Сосьедад: Мойя - Льоренте (Элустондо, 46), Ле Норман, Себельдиа Элорса - Горосабель (Мугуруса, 46), Субименди, Мерино, Монреаль - Эдегор (Порту, 65), Оярсабаль (Янузай, 78) - Исак (Виллиан Жозе, 64)
Предупреждения: Партей - Горосабель, Монреаль.
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