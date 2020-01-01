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Леганес - Реал Мадрид 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Команды разошлись миром в рамках заключительного тура Ла Лиги.

Леганес - Реал Мадрид: видео голов и обзор матча
Леганес - Реал Мадрид: видео голов и обзор матча
Getty Images

В 38 туре чемпионата Испании Реал не смог обыграть Леганес. В составе мадридцев отметились Рамос и Асенсио, а точные удары Хиля и Ассале помогли хозяевам добыть ничью.

Таким образом, Леганес не смог сохранить прописку в элитном дивизионе и вылетел в Сегунду.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Леганес - Реал:

Леганес - Реал 2:2
Голы: Хиль, 45+1, Ассале, 78 - Рамос, 9, Асенсио, 52

Леганес: Куэльяр - Росалес, Бустинса, Тарин (Ассале, 55), Сиовас, Силва - Руйбаль (Герреро, 46), Амаду (Авилес, 77), Ресио (Меса, 55), Хиль - Ману (Родригес, 46)

Реал: Ареола - Васкес, Милитан, Рамос (Начо, 46), Менди - Вальверде, Каземиро (Кроос, 61), Иско - Асенсио (Б. Диас, 61), Бензема (Йович, 61), Винисиус

Предупреждения: Ресио, Руйбаль, Бустинса, Силва - Б. Диас

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Теги: футбол, Леганес, Реал Мадрид, видео голов, обзор матча, видео голов, Ла Лига, чемпионат Испании
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