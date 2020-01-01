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Алавес - Барселона 0:5 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Каталонцы разгромили соперника в заключительном туре Ла Лиги.

Алавес - Барселона: видео голов и обзор матча
Алавес - Барселона: видео голов и обзор матча
Getty Images

Барселона разгромила Алавес в рамках 38 тура чемпионата Испании.

Каталонцы забили пять безответных голов в ворота соперника. Дубль на счету Лионеля Месси.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Алавес - Барселона:

Алавес - Барселона 0:5

Голы: Фати, 24, Месси, 34, 75, Суарес, 44, Сему, 57.

Алавес: Роберто - Агиррегабирия, Лагуардия (Альберто Родригес, 46), Магальян, Марин - Эдгар Мендес, Камараса (Махмуд, 65), Ману Гарсия (Фейса, 59), Берк (Риоха, 46) - Лукас Перес (Понс, 46), Хоселу.

Барселона: Нето - Роберто, Араухо, Ленгле (Семеду, 50), Альба - Видаль, Бускетс (Де Йонг, 59), Пуиг - Месси, Суарес, Фати (Брайтвейт, 78).

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Теги: футбол, Барселона, Алавес, чемпионат Испании, Ла Лига, видео голов, обзор матча
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