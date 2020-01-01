Алавес - Барселона 0:5 видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Каталонцы разгромили соперника в заключительном туре Ла Лиги.
Барселона разгромила Алавес в рамках 38 тура чемпионата Испании.
Каталонцы забили пять безответных голов в ворота соперника. Дубль на счету Лионеля Месси.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Алавес - Барселона:
Алавес - Барселона 0:5
Голы: Фати, 24, Месси, 34, 75, Суарес, 44, Сему, 57.
Алавес: Роберто - Агиррегабирия, Лагуардия (Альберто Родригес, 46), Магальян, Марин - Эдгар Мендес, Камараса (Махмуд, 65), Ману Гарсия (Фейса, 59), Берк (Риоха, 46) - Лукас Перес (Понс, 46), Хоселу.
Барселона: Нето - Роберто, Араухо, Ленгле (Семеду, 50), Альба - Видаль, Бускетс (Де Йонг, 59), Пуиг - Месси, Суарес, Фати (Брайтвейт, 78).
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