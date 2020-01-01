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Гранада крупно обыграла Атлетик и впервые пробилась в еврокубки

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Команда сыграет в квалификации Лиги Европы.
Гранада
Гранада
Getty Images

Гранада в заключительном туре чемпионата Испании разгромила Атлетик Бильбао (4:0). Голы на счету Сольдадо, Пуэртаса, Карлоса Фернандеса и Монторо.

Таким образом, команда заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и теперь впервые в своей истории сыграет в еврокубках, а именно в Лиге Европы.

Гранада начнет свои выступления со второго квалификационного раунда турнира. Испанию в Лиге Европы также представят Вильярреал и Реал Сосьедад.

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Теги: футбол, Гранада, Атлетик, чемпионат Испании, Ла Лига
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