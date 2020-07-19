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Азар: На индивидуальном уровне это был худший год в моей карьере

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Бельгиец назвал текущий сезон странным.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник Реала Эден Азар высказался о своем первом сезоне в составе “сливочных“.

“На индивидуальном уровне это был худший год в моей карьере. Это было немного странное время. На самом деле я провел не такой ужасный сезон, потому что смог прийти в этот клуб, и мы выиграли чемпионат в мой первый же год. Я не могу просить большего.

У меня были травмы, но я надеюсь, что все позади и следующий год будет лучше. Следующий титул мы должны выиграть в Лиге чемпионов“, - цитирует Азара Mundo Deportivo.

Ранее Азар назвал главную особенность Зинедина Зидана.

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Теги: футбол, Эден Азар, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
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