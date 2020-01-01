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Азар назвал главную особенность Зидана

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Бельгиец выделил важный фактор в работе с французом.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Вингер мадридского Реала Эден Азар поделился мнением о тренере Зинедине Зидане.

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“Каждый из нас знает Зидана как игрока, он был лучшим. Как тренера его даже не нужно описывать. Всего за пару лет он доказал, что уже является одним из лучших тренеров.

Как тренер он такой же, каким был в годы игровой карьеры. Он простой человек, знает, какие вещи нужно говорить в нужный момент.

Он доверяет своим футболистам, а они доверяют ему. Вот так это работает“, - приводит слова Азара France Info.

Напомним, что Реал стал чемпионом Испании.

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Теги: Эден Азар, Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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