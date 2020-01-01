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Стало известно, кто может возглавить Барселону

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Руководство "сине-гранатовых" нашло замену Сетьену.
Лоран Блан
Лоран Блан
Getty Images

Руководство Барселоны продолжает поиски нового наставника, который должен будет заменить Кике Сетьена на посту главного тренера команды.

В СМИ появилось информация о том, что футболисты “сине-гранатовых“ требуют назначить Патрика Клюйверта, чтобы он руководил ими во время ответного матча с Наполи в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

Как сообщает Sport.es, такой вариант не рассматривается, ведь у нидерландца нет тренерского опыта. Однако боссы Барселоны могут назначить на пост главного тренера Лорана Блана.

Напомним, что французский специалист покинул ПСЖ в 2016 году и с тех пор находится без клуба.

Ранее Барселона объявила о подписании испанского вундеркинда.

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Теги: Лоран Блан, Кике Сетьен, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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