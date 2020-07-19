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Футболисты Барселоны требуют уволить Сетьена

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Игроки хотят завершить сезон под руководством другого тренера.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Футболисты Барселоны недовольны работой главного тренера Кике Сетьена. Игроки выразили желание завершить сезон под руководством другого наставника, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, футболисты хотят, чтобы на ответный матч с Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов они вышли под руководством Патрика Клюйверта.

Нидерландец пользуется авторитетом в каталонском клубе. Напомним, что Клюйверт в 2019 году стал директором клубной академии Барселоны.

Барселона сыграет ответный матч с Наполи на Камп Ноу 8 августа в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Первый поединок завершился со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что Сетьен может остаться в Барселоне до конца сезона. Однако специалист не уверен в своем будущем в каталонском клубе.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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