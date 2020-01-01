Барселона объявила о подписании испанского вундеркинда
16-летний игрок подписал контракт на три года.
Барселона подписала контракт с юным форвардом Райо Вальекано Фабианом Лусси, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Как информирует пресс-служба команды, 16-летний испанец подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на два сезона. Финансовые детали трансфера не сообщаются.
В новом сезоне Фабиан Лусси будет выступать за юношескую команду Барселоны U-19.
Напомним, что Лусси является одним из самых талантливых игроков в Испании. Во время выступления за Райо Вальекано он дважды попадал в заявку команды на матчи Кубка Испании.
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