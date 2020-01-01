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Барселона объявила о подписании испанского вундеркинда

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16-летний игрок подписал контракт на три года.
Фабиан Лусси
Фабиан Лусси
www.fcbarcelona.cat/ca/

Барселона подписала контракт с юным форвардом Райо Вальекано Фабианом Лусси, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба команды, 16-летний испанец подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на два сезона. Финансовые детали трансфера не сообщаются.

В новом сезоне Фабиан Лусси будет выступать за юношескую команду Барселоны U-19.

Напомним, что Лусси является одним из самых талантливых игроков в Испании. Во время выступления за Райо Вальекано он дважды попадал в заявку команды на матчи Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром.

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Теги: Фабиан Лусси, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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