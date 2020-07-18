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Зидан похвалил Барселону

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Наставник "сливочных" оценил выступление главного конкурента в Ла Лиге.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил последние выступления каталонской Барселоны, которая до самого конца боролась за чемпионство в Ла Лиге.

“Барселона выиграла в семи матчах, три раза сыграла вничью и проиграла только один раз. У нас был невероятный конец сезона, но не стоит преуменьшать достижения Барселоны“, - цитирует Зидана официальный сайт Реала.

Напомним, мадридский Реал досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Реал обошел Барселону по количеству трофеев за всю историю.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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