Зидан похвалил Барселону

Наставник "сливочных" оценил выступление главного конкурента в Ла Лиге.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил последние выступления каталонской Барселоны, которая до самого конца боролась за чемпионство в Ла Лиге.

“Барселона выиграла в семи матчах, три раза сыграла вничью и проиграла только один раз. У нас был невероятный конец сезона, но не стоит преуменьшать достижения Барселоны“, - цитирует Зидана официальный сайт Реала.

Напомним, мадридский Реал досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Реал обошел Барселону по количеству трофеев за всю историю.