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В Сеть слили фото новой домашней формы Реала

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Официальный вариант отличается от прототипа, который слили в Сеть в мае.
В Сеть слили фото новой домашней формы Реала
В Сеть слили фото новой домашней формы Реала
Getty Images

В Сети появились изображения новой официальной домашней формы мадридского Реала, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.

Как сообщает портал Footy Headlines, экипировка будет выполнена в традиционном белом цвете, а по бокам футболки будут нанесены вертикальные розовые полосы. Такие же полосы будут и на гетрах.

До этого "сливочные" использовали элементы розового цвета в своей форме лишь однажды - в сезоне-2014/15.Техническим спонсором клуба выступает всемирно известная компания adidas.

Стоит отметить, что в мае появились первые снимки прототипа домашней экипировки Реала, который отличается от финального варианта. Так, на рукавах футболки был узор розово-черного цвета, которые в итоге убрали.

Ранее сообщалось, что Барселона представила новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, экипировка, фото
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