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Севилья может подписать Гетце

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Футболист достанется клубу бесплатно.
Марио Гетце
Марио Гетце
Getty Images

Испанская Севилья рассматривает вариант с приобретением атакующего полузащитника Марио Гетце.

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Как сообщает Sky Germany, Севилья готова подписать 28-летнего футболиста, за трансфер которого даже не придется платить - немец получил статус свободного агента после истечения действия контракта с дортмундской Боруссией.

В нынешнем сезоне Гетце отыграл 21 матч за “шмелей“, в которых забил три гола отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Марио Гетце может продолжить карьеру в мадридском Атлетико.

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Теги: Марио Гетце, Севилья, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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