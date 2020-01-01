Севилья может подписать Гетце
Футболист достанется клубу бесплатно.
Испанская Севилья рассматривает вариант с приобретением атакующего полузащитника Марио Гетце.
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Как сообщает Sky Germany, Севилья готова подписать 28-летнего футболиста, за трансфер которого даже не придется платить - немец получил статус свободного агента после истечения действия контракта с дортмундской Боруссией.
В нынешнем сезоне Гетце отыграл 21 матч за “шмелей“, в которых забил три гола отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Марио Гетце может продолжить карьеру в мадридском Атлетико.
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