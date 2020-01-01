Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Касорла попрощался с Вильярреалом

Комментариев: 0
35-летний футболист может повесить бутсы на гвоздь после нынешнего сезона.
Санти Касорла
Санти Касорла
Getty Images

Известный полузащитник Вильярреала Санти Касорла попрощался с клубом, который он покинет после завершения сезона-2019/20. На официальном сайте “желтой субмарины“ появилось трогательное видео.

“Мне было 18 лет и меня никто не знал, когда Вильярреал дал мне шанс. Этот клуб дал мне все“, - рассказал Касорла.

В нынешнем сезоне 35-летний Касорла отыграл 34 матча в испанской Примере, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Отметим, что прощальным матчем Касорлы за Вильярреал может стать поединок 38-го тура чемпионата Испании против Эйбара, который состоится 19 июля. На данный момент неизвестно, повесит ли Санти бутсы на гвоздь, или продолжит карьеру.

Ранее сообщалось, что Лион выкупил нападающего у Вильярреала.

Поделись:
Теги: Санти Касорла, Вильярреал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь