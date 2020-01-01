Касорла попрощался с Вильярреалом

35-летний футболист может повесить бутсы на гвоздь после нынешнего сезона.

Известный полузащитник Вильярреала Санти Касорла попрощался с клубом, который он покинет после завершения сезона-2019/20. На официальном сайте “желтой субмарины“ появилось трогательное видео.

“Мне было 18 лет и меня никто не знал, когда Вильярреал дал мне шанс. Этот клуб дал мне все“, - рассказал Касорла.

В нынешнем сезоне 35-летний Касорла отыграл 34 матча в испанской Примере, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Отметим, что прощальным матчем Касорлы за Вильярреал может стать поединок 38-го тура чемпионата Испании против Эйбара, который состоится 19 июля. На данный момент неизвестно, повесит ли Санти бутсы на гвоздь, или продолжит карьеру.

Ранее сообщалось, что Лион выкупил нападающего у Вильярреала.