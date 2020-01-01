Касорла попрощался с Вильярреалом
35-летний футболист может повесить бутсы на гвоздь после нынешнего сезона.
Известный полузащитник Вильярреала Санти Касорла попрощался с клубом, который он покинет после завершения сезона-2019/20. На официальном сайте “желтой субмарины“ появилось трогательное видео.
“Мне было 18 лет и меня никто не знал, когда Вильярреал дал мне шанс. Этот клуб дал мне все“, - рассказал Касорла.
В нынешнем сезоне 35-летний Касорла отыграл 34 матча в испанской Примере, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.
Отметим, что прощальным матчем Касорлы за Вильярреал может стать поединок 38-го тура чемпионата Испании против Эйбара, который состоится 19 июля. На данный момент неизвестно, повесит ли Санти бутсы на гвоздь, или продолжит карьеру.
Ранее сообщалось, что Лион выкупил нападающего у Вильярреала.
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