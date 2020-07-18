Только 16 игроков Барселоны отправились на матч против Алавеса
В заключительном, 38-м туре испанской Примеры, каталонской Барселоне предстоит сыграть на выезде против Алавеса.
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Этот поединок ничего не решает для каталонцев в турнирном плане - чемпионство они уже упустили. Учитывая это, а также тот факт, что впереди у команды выступление в Лиге чемпионов, наставник Барселоны Кике Сетьен взял с собой только 16 футболистов., среди которых три вратаря.
Заявка Барселоны на матч против Алавеса:
Вратари: Тер Штеген, Нето, Арнау.
Защитники: Семеду, Ленгле, Альба, Роберто, Араухо.
Полузащитники: Бускетс, Де Йонг, Видаль, Пуиг.
Нападающие: Суарес, Месси, Брайтвайте, Фати.
Специалист прокомментировал свое необычное решение взять такое незначительно число игроков.
“У нас 16 игроков в заявке, больше нет. Нам нужно быть думать про Лигу чемпионов, где у нас тоже есть дисквалифицированные и травмированные футболисты.
Конечно, такое решение не принимается самостоятельно. Все мы полностью осознаем, какие могут быть последствия подобного“, - приводит слова Сетьена AS.
Отметим, что матч Алавес - Барселона состоится в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Кике Сетьен может остаться в Барселоне до конца сезона.
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