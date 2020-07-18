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Только 16 игроков Барселоны отправились на матч против Алавеса

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Кике Сетьен сможет сделать все пять замен только в том случае, если позволит сыграть всем трем вратарям.
Кике Сетьен взял 16 игроков на матч с Алавесом
Кике Сетьен взял 16 игроков на матч с Алавесом
Getty Images

В заключительном, 38-м туре испанской Примеры, каталонской Барселоне предстоит сыграть на выезде против Алавеса.

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Этот поединок ничего не решает для каталонцев в турнирном плане - чемпионство они уже упустили. Учитывая это, а также тот факт, что впереди у команды выступление в Лиге чемпионов, наставник Барселоны Кике Сетьен взял с собой только 16 футболистов., среди которых три вратаря.

Заявка Барселоны на матч против Алавеса:

Вратари: Тер Штеген, Нето, Арнау.

Защитники: Семеду, Ленгле, Альба, Роберто, Араухо.

Полузащитники: Бускетс, Де Йонг, Видаль, Пуиг.

Нападающие: Суарес, Месси, Брайтвайте, Фати.

Специалист прокомментировал свое необычное решение взять такое незначительно число игроков.

“У нас 16 игроков в заявке, больше нет. Нам нужно быть думать про Лигу чемпионов, где у нас тоже есть дисквалифицированные и травмированные футболисты.

Конечно, такое решение не принимается самостоятельно. Все мы полностью осознаем, какие могут быть последствия подобного“, - приводит слова Сетьена AS.

Отметим, что матч Алавес - Барселона состоится в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Кике Сетьен может остаться в Барселоне до конца сезона.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, заявка, Алавес, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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