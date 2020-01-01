Сетьен может остаться в Барселоне до конца сезона

Хосеп Бартомеу пока не намерен увольнять специалиста.

После поражения от Осасуны (1:2) Барселона провела встречу в штаб-квартире. Президент клуба Хосеп Бартомеу сказал главному тренеру Кике Сетьену, что он останется на своей должности до конца сезона. Об этом сообщает Sport.es.

Каталонцам осталось провести поединок против Алавеса в чемпионате Испании, после чего руководство команду решит судьбу наставника.

Таким образом, испанский специалист будет возглавлять “сине-гранатовых“ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи.

Ранее сообщалось, что Кике Сетьен высказался о своем будущем в Барселоне.