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Модрич: Наблюдайте за моей игрой на поле, а не смотрите на возраст

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Хорват доволен своим выступлением в текущем сезоне.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич высказался о своей форме.

“Последние два месяца я работал без остановки. Я доволен своим выступлением и показателями команды. Мы выиграли чемпионат и провели сильный сезон.

Я всегда говорю тренеру, что хочу играть, что я чувствую себя лучше, когда нахожусь на поле. Наставники стараются использовать ротацию, потому что у нас есть много игроков, которые показывают хороший футбол.

Мой возраст? Я не хочу, чтобы смотрели в мой паспорт. Лучше наблюдайте за моей игрой на поле“, - приводит слова 34-летнего Модрича AS.

Напомним, Реал стал чемпионом Испании, обыграв Вильярреал в предпоследнем туре.

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Теги: футбол, Лука Модрич, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
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