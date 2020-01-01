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Овьедо Лунина сохранил прописку в Сегунде

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Украинец провел успешный матч против Расинга.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Овьедо одержал победу над Расингом в рамках 41 тура Сегунды. На 9-й минуте матча единственный гол забил Обьенг. В результате матч завершился минимальной победой гостей.

Украинский голкипер Андрей Лунин традиционно вышел в стартовом составе своей команды и отстоял поединок на ноль. Портал Sofascore поставил ему самую высокую оценку среди всех футболистов - 7,5.

Таким образом, Овьедо удалось сохранить прописку в Сегунде.

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Теги: футбол, Расинг, Андрей Лунин, Овьедо, Сегунда
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