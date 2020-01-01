Овьедо Лунина сохранил прописку в Сегунде

Украинец провел успешный матч против Расинга.

Овьедо одержал победу над Расингом в рамках 41 тура Сегунды. На 9-й минуте матча единственный гол забил Обьенг. В результате матч завершился минимальной победой гостей.

Украинский голкипер Андрей Лунин традиционно вышел в стартовом составе своей команды и отстоял поединок на ноль. Портал Sofascore поставил ему самую высокую оценку среди всех футболистов - 7,5.

Таким образом, Овьедо удалось сохранить прописку в Сегунде.