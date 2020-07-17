Легендарное возвращение: Касильяс будет работать в Реале

Испанец станет советником Переса.

Легендарный вратарь Реала Икер Касильяс заявил о готовности вернуться в мадридский клуб, об этом сообщает Marca.

По информации источника, испанец станет близким советником президента “сливочных“ Флорентино Переса. При это про его прямые обязанности ничего не сообщается.

Официально о возвращении Касильяса в клуб будет объявлено после того, как завершится сезон-2019/20.

За всю карьеру Икер провел 725 матчей во всех турнирах за Реал и 156 поединков за Порту.

Напомним, что Реал стал чемпионом Испании.