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Легендарное возвращение: Касильяс будет работать в Реале

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Испанец станет советником Переса.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Легендарный вратарь Реала Икер Касильяс заявил о готовности вернуться в мадридский клуб, об этом сообщает Marca.

По информации источника, испанец станет близким советником президента “сливочных“ Флорентино Переса. При это про его прямые обязанности ничего не сообщается.

Официально о возвращении Касильяса в клуб будет объявлено после того, как завершится сезон-2019/20.

За всю карьеру Икер провел 725 матчей во всех турнирах за Реал и 156 поединков за Порту.

Напомним, что Реал стал чемпионом Испании.

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Теги: Икер Касильяс, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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