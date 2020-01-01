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Перес рассказал о трансферных планах Реала

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"Сливочные" не будут осуществлять крупные сделки.
Флорентино Перес
Флорентино Перес
Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес заявил, что летом мадридский клуб не будет тратить большие средства на трансферы.

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“Ситуация очень сложная. Тяжело просить игроков пойти на понижение зарплаты, а затем совершать громкие трансферы. Это подождет. В ближайшее время больших покупок не будет. Уверен, что Мадрид снова будет подписывать лучших, когда изменится ситуация.

Год был очень сложным. Из-за пандемии коронавируса мы потеряли доход со стадиона. Нужно было обсудить ситуацию с игроками, чтобы они одобрили наши действия. Если бы они не согласились на понижение зарплаты, клуб понес бы огромные убытки. Это исключительная ситуация“, - приводит слова Переса ESPN.

Напомним, что Реал стал чемпионом Испании. Мадридский клуб обошел Барселону по количеству трофеев за всю историю.

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Теги: Флорентино Перес, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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