Возвращение всех футбольных первенств – это отличная новость для всех любителей данного вида спорта. Футбол – это самый популярный вид спорта в Европе и не удивительно, что все с нетерпением ждали, пока он вернется на телеэкраны.

Уже на сегодняшний день вернулись 4 из ТОП-5 лиг. Исключением послужила только Лига 1, где досрочно был объявлен победитель в лице ПСЖ. Здесь же речь пойдет скорее об испанском чемпионате, где ныне выступает один из лучших игроков за всю историю игры.

Настолько ли хорош Месси в текущем сезоне?!

2020 год для большинства футболистов стал серьезным испытанием. Не стали тому исключением и такие игроки, как: Лионель Месси и Криштиану Роналду. По ходу текущего сезона они уже не могут продемонстрировать тот же уровень результативности по голам, как ранее. Одна из причин, что повлияла на это – короновирус. На кого-то приостановка чемпионата повлияла с положительной стороны. Тот же Роберт Левандовски выдает чуть ли не лучший сезон в карьере.

Что касается Месси, то по голам этот год стал для него не самым успешным. По итогам 34-х сыгранных игр на счету аргентинца всего лишь 22 забитых гола.

Для сравнения, пройдемся по количеству голов за прошедшие сезоны в рамках испанского первенства:

2014-15 – 43 гола;

2015-16 – 26 голов;

2016-17 – 37 голов;

2017-18 – 34 гола;

2018-19 – 36 голов.

Конечно, у Мессии есть еще 4 игры в запасе, но помогут ли они вернуться ему к своим средним показателям – это большой вопрос.

Хотя даже этих показателей ему достаточно, чтобы закрепиться на первой строчке среди бомбардиров в Испании, оторвавшись от главного преследователя в лице Бензема на 5 голов.

Месси сделал акцент на командную игру?!

Уже на данный момент, приняв участие в 34-х играх Лионель сумел отдать 19 голевых передач. Это лучший показатель в Ла Лиге, начиная сезона 2014-15, тогда Лионелю удалось отдать 18 ассистов по итогам 38-ми сыгранных встреч.

Сейчас у аргентинца остается еще 4 матча в запасе. Невооруженным глазом видно, что Лионель слегка перестроил свою игру и стал активно играть на команду.

Как и любые другие игроки, с возрастом он теряет в скорости и физике. Отталкиваясь от этих моментов, он стал играть больше на партнеров. Он стягивает на себя соперников и раздает передачи своим напарникам.

Не секрет, что Месси обладает уникальным футбольным интеллектом и может выдать передачу любого уровня сложности, на любое расстояние.

Чего ждать от Барселоны в Лиге Чемпионов?!

Кике Сетьен принял Барселону не в лучший момент и на сегодняшний день у команды есть куча недостатков. Одна из самых проблемных зон – это защита. Каталонский клуб отвратно играет в обороне и даже в матчах с легкими соперниками в защитных построениях видны дыры, которыми соперники удачно пользуются.

Факт наличия Месси в команде – это весомый аргумент, чтобы побороться за главный европейский трофей. В то же время сложно представить, что с такими проблемами та же Барселона одолела мощнейшую Баварию, лидер которой уже успел забить больше 50-ти мячей по ходу сезона.

То же самое можно сказать о Манчестер Сити, где фактически нет проблемных зон, а игра построена таким образом, чтобы постоянно атаковать.

В такой сложный период многое ложится на лидера команды в персоне Лионеля Месси. Он неоднократно доказывал, что может повлиять на игру и принести команде победу. Многое будет зависеть от Кике Сетьена и его подхода к этому вопросу.

Использование Месси в качестве создателя моментов для партнеров – это правильный подход. Но, есть еще и фактор защиты. Аргентинец редко возвращается назад и чаще он перемещается по полю пешком. Чем все это закончится, можно будет узнать только по итогу прошедшего сезона.

Источник: Betru — информационно-обучающий портал спортивного беттинга.

Повернення всіх футбольних першостей - це чудова новина для всіх любителів цього виду спорту. Футбол - це найпопулярніший вид спорту в Європі й не дивно, що всі з нетерпінням чекали, поки він повернеться на телеекрани. Вже на сьогоднішній день повернулися 4 з ТОП-5 ліг. Винятком стала тільки Ліга 1, де достроково був оголошений переможець в особі “ПСЖ“. Тут же мова піде швидше про іспанському чемпіонаті, де нині виступає один з кращих гравців за всю історію гри.

Чи настільки хороший Мессі в поточному сезоні ?!

2020 й рік для більшості футболістів став серйозним випробуванням. Не стали тому виключенням і такі гравці, як: Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду. По ходу поточного сезону вони вже не можуть продемонструвати той же рівень результативності за правилом виїзного, як раніше. Одна з причин, що вплинула на це - короновірус. На кого-то припинення чемпіонату вплинула з позитивного боку. Той же Роберт Левандовскі видає чи не найкращий сезон в кар'єрі.

Що стосується Мессі, то за правилом виїзного цей рік став для нього не найуспішнішим. За підсумками 34-х зіграних ігор на рахунку аргентинця всього лише 22 забитих голи.

Для порівняння, пройдемося по кількості голів за минулі сезони в рамках іспанської першості:

• 2014-15 - 43 голи;

• 2015-16 - 26 голів;

• 2016-17 - 37 голів;

• 2017-18 - 34 голи;

• 2018-19 - 36 голів.

Звичайно, у Месії є ще 4 гри в запасі, але чи допоможуть вони повернутися йому до своїх середніх показників - це велике питання.

Хоча навіть цих показників йому досить, щоб закріпитися на першій сходинці серед бомбардирів в Іспанії, відірвавшись від головного переслідувача в особі Бензема на 5 голів.

Мессі зробив акцент на командну гру?!

Вже на даний момент, взявши участь в 34-х іграх Ліонель зумів віддати 19 гольових передач. Це кращий показник в Ла Лізі, починаючи сезону 2014-15, тоді Ліонелю вдалося віддати 18 ассистов за підсумками 38-ми зіграних зустрічей.

Зараз у аргентинця залишається ще 4 матчі в запасі. Неозброєним оком видно, що Ліонель злегка перебудував свою гру і став активно грати на команду.

Як і будь-які інші гравці, з віком він втрачає в швидкості і фізики. Відштовхуючись від цих моментів, він став грати більше на партнерів. Він стягує на себе суперників і роздає передачі своїм напарникам.

Не секрет, що Мессі має унікальний футбольним інтелектом і може видати передачу будь-якого рівня складності, на будь-яку відстань.

Чого чекати від Барселони в Лізі Чемпіонів ?!

Кіке Сетьен прийняв Барселону не в кращий момент і на сьогоднішній день у команди є купа недоліків. Одна з найбільш проблемних зон - це захист. Каталонський клуб огидно грає в обороні і навіть в матчах з легкими суперниками в захисних побудовах видно дірки, якими суперники вдало користуються.

Факт наявності Мессі в команді - це вагомий аргумент, щоб поборотися за головний європейський трофей. У той же час складно уявити, що з такими проблемами та ж Барселона здолала потужну Баварію, лідер якої вже встиг забити більше 50-ти м'ячів по ходу сезону.

Те ж саме можна сказати про Манчестер Сіті, де фактично немає проблемних зон, а гра побудована таким чином, щоб постійно атакувати.

У такій складній ситуації багато лягає на лідера команди в персоні Ліонеля Мессі. Він неодноразово доводив, що може вплинути на гру і принести команді перемогу. Багато чого буде залежати від Кіке Сетьена і його підходу до цього питання.

Використання Мессі в якості творця моментів для партнерів - це правильний підхід. Але, є ще й фактор захисту. Аргентинець рідко повертається назад і частіше він переміщається по полю пішки. Чим все це закінчиться, можна буде дізнатися тільки за підсумком минулого сезону.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине