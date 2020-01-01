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Атлетик - Леганес 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Леганес в большинстве одолел Атлетик.

Атлетик - Леганес: видео голов
Атлетик - Леганес: видео голов
twitter.com/cdleganes

В матче 37-го тура чемпионата Испании Леганес в гостях обыграл Атлетик со счетом 0:2.

Хозяева поля уже с 23-й минуты играли вдесятером - Унаи Симона получил прямую красную карточку. Впрочем, Леганес не мог воспользоваться численным преимуществом до 79-й минуты, когда Геррейро все же поразил ворота соперника.

Еще один гол Леганес вколотил в ворота Атлетика на 4-й компенсированной минуте - отличился Рожер Ассале, который появился на поле на 72-й минуте поединка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетик - Леганес:

Атлетик - Леганес 0:2
Голы: Герреро, 79, Ассале, 90+4.

Атлетик: Унаи Симон - Де Маркос (Капа, 69), Нуньес, Йерай, Юри - Унаи Лопес, Весга (Дани Гарсия, 82) - Вильямс (Вильялибре, 69), Санкет (Яго Эррерин, 26), Муниаин - Рауль Гарсия (Кодро, 82).

Леганес: Куэльяр - Руибаль, Бустинса, Тарин, Сиовас, Росалес (Ассале, 72) - Эрасо (Меа, 60), Амаду (Авилес, 75), Рубен Перес, Хиль - Ману (Герреро, 59).

Предупреждения: Рауль Гарсия, Муниаин - Бустинса, Эрасо, Перес.

На 23-й минуте удалили Унаи Симона (прямая красная карточка).

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Теги: Атлетик, Леганес, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, видео голов, обзор матча, чемпионат Испании, футбол
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