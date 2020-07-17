Кроос отпраздновал победу Реала в чемпионате в McDonald's

Полузащитник "сливочных" на праздничный ужин заказал картошку фри и чизбургер.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос оригинально отпраздновал тот факт, что его команда досрочно завоевала титул чемпиона Испании сезона-2019/20.

После победы над Вильярреалом (2:1) немецкий футболист отправился в McDonald's, где заказал себе чизбургер и картошку фри.

"Чемпионский ужин", - написал Кроос под публикацией в Instagram.

Напомним, благодаря победе в чемпионате Реал обошел Барселону по количеству трофеев за всю историю.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Вильярреал.