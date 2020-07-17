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Кроос отпраздновал победу Реала в чемпионате в McDonald's

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Полузащитник "сливочных" на праздничный ужин заказал картошку фри и чизбургер.
Тони Кроос
Тони Кроос
Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос оригинально отпраздновал тот факт, что его команда досрочно завоевала титул чемпиона Испании сезона-2019/20.

После победы над Вильярреалом (2:1) немецкий футболист отправился в McDonald's, где заказал себе чизбургер и картошку фри.

"Чемпионский ужин", - написал Кроос под публикацией в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champions dinner

Публикация от Toni Kroos (@toni.kr8s)

Напомним, благодаря победе в чемпионате Реал обошел Барселону по количеству трофеев за всю историю.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Вильярреал.

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Теги: Тони Кроос, чемпионат Испании по футболу, Реал, Ла Лига, Реал Мадрид, чемпионат Испании, футбол, чемпионство
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