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Рамос: Все, к чему прикасается Зидан, превращается в золото

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Защитник "сливочных" высказался по поводу наставника команды Зинедина Зидана.
Зинедин Зидан и Серхио Рамос
Зинедин Зидан и Серхио Рамос
Getty Images

Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал победу команды в чемпионате Испании, а также отметил роль главного тренера Зинедина Зидана в этом триумфе.

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"Зидан - творец этого триумфа, он капитан нашего корабля. Мы верим в него и верим в то, что он делает. Каждый раз, когда он приходит, все, к чему он прикасается, превращается в золото", - цитирует Рамоса Marca.

Напомним, Зидан возглавил Реал в 2016 году, а в 2018-м он покинул команду. Спустя год специалист вновь встал у руля Королевского клуба. Под его руководством Реал завоевал свой 11-й трофей.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Вильярреал.

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Теги: Серхио Рамос, Зинедин Зидан, чемпионат Испании по футболу, Реал, Реал Мадрид, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, чемпионство
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