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Барселона - Осасуна 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Каталонцы потерпели поражение от середняка Ла Лиги.

Барселона - Осасуна: видео голов
Барселона - Осасуна: видео голов
Getty Images

В матче 37-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле потерпела поражение от Осасуны, находящейся в середине турнирной таблицы Ла Лиги.

Осасуна вышла вперед на 15-й минуте встречи благодаря точному удару Хосе Арнаиса, но Лионель Месси восстановил паритет в середине второго тайма.

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С 77-й минуты гости играли вдесятером - красную карточку получил Энрик Гальего. Впрочем, это ничуть не помогло "сине-гранатовым", а в компенсированное время они и вовсе пропустили - отличился Роберто Торрес.

Впрочем, даже если бы Барселона выиграла в этом поединке, это бы не позволило команде остаться в чемпионской гонке - Реал в Мадриде обыграл Вильярреал (2:1) и стал чемпионом Испании.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Осасуна:

Барселона - Осасуна 1:2
Гол: Месси, 62 - Арнаис, 15, Роберто Торрес, 90+4.

Барселона: Тер Штеген -Семеду (Артуро Видаль, 59), Пике, Ленгле, Фирпо (Альба, 79) – Роберто, Ракитич (Бускетс, 67), Пуиг (Де Йонг, 79) - Месси, Брайтвайте (Суарес, 59), Фати.

Осасуна: Серхио Эррера - Начо Видаль, Аридане, Рауль Навас, Давид Гарсия, Эступиньян (Лато, 90+2)– Брашанац (Ойер, 46), Монкайола (Роберто Торрес, 85), Иньиго Перес – Хосе Арнаис (Гальего, 71), Адриан (Барха, 70).

Предупреждения: Семеду, Ракитич, Пике, Фирпо - Эступиньян.

На 77-й минуте удален Гальего (прямая красная карточка).

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Теги: Барселона, Осасуна, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, видео голов, обзор матча, чемпионат Испании
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