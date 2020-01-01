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Реал - Вильярреал 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Победа над Вильярреалом принесла "сливочным" чемпионский титул.

Реал - Вильярреал: видео голов
Реал - Вильярреал: видео голов
Getty Images

В матче 37-го тура чемпионата Испании Реал обыграл Вильярреал со счетом 2:1, одержав титул чемпиона Испании сезона-2019/20.

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Дубль в этом противостоянии отличился Карим Бензема. В составе "желтой субмарины" забил Висенте Иборра.

Реал впервые с 2017 года стал чемпионом страны, завоевав свой 34-й трофей в истории турнира, что является рекордом.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Вильярреал:

Реал - Вильярреал 2:1
Голы: Бензема, 29, 77 (с пенальти) - Иборра, 83.

Реал: Куртуа - Карвахаль (Васкес, 85), Варан, Рамос, Менди - Модрич (Вальверде, 84), Каземиро, Кроос (Иско, 84) - Родриго (Асенсио, 62), Бензема, Азар (Винисиус, 62).

Вильярреал: Асенхо - Пенья (Сориано, 46), Гаспар, Шакла, Торрес, Кинтилья - Чуквезе (Онтиверос, 46), Морланес (Иборра, 62), Замбо-Ангисса (Тригерос, 82), Гомес (Касорла, 62) - Ж. Морено.

Предупреждения: Карвахаль, Модрич, Иско - Шакла, Кинтилья.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Вильярреал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, видео голов, обзор матча, чемпионат Испании
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