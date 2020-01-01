Барселона впервые с 2014 года не сумела выиграть ни чемпионат, ни Кубок Испании

В нынешнем сезоне "сине-гранатовые" остались без титулов на внутренней арене.

Барселона в сезоне-2019/20 осталась без трофеев на внутренней арене Getty Images

В матче 37-го тура чемпионата Испании Барселона уступила Осасуне (1:2), а мадридский Реал обыграл Вильярреал (2:1). Таким образом, по итогам тура "сливочные" стали чемпионами сезона-2019/20.

Кроме того, в нынешней кампании "сине-гранатовые" вылетели из Кубка Испании, потерпев минимальное поражение от Атлетика в 1/4 финала.

Таким образом, впервые с 2014 года Барселона осталась без титулов на внутренней арене. Единственный шанс каталонцев завоевать какой-то трофей в этом сезоне - это Лига чемпионов, где клубу предстоит сыграть с Наполи в 1/8 финала (первая встреча - 1:1). Матч состоится 8 августа.

Напомним, благодаря победе в чемпионате Реал обошел Барселону по количеству трофеев за всю историю.