Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона впервые с 2014 года не сумела выиграть ни чемпионат, ни Кубок Испании

Комментариев: 0
В нынешнем сезоне "сине-гранатовые" остались без титулов на внутренней арене.
Барселона в сезоне-2019/20 осталась без трофеев на внутренней арене
Барселона в сезоне-2019/20 осталась без трофеев на внутренней арене
Getty Images

В матче 37-го тура чемпионата Испании Барселона уступила Осасуне (1:2), а мадридский Реал обыграл Вильярреал (2:1). Таким образом, по итогам тура "сливочные" стали чемпионами сезона-2019/20.

Кроме того, в нынешней кампании "сине-гранатовые" вылетели из Кубка Испании, потерпев минимальное поражение от Атлетика в 1/4 финала.

Таким образом, впервые с 2014 года Барселона осталась без титулов на внутренней арене. Единственный шанс каталонцев завоевать какой-то трофей в этом сезоне - это Лига чемпионов, где клубу предстоит сыграть с Наполи в 1/8 финала (первая встреча - 1:1). Матч состоится 8 августа.

Напомним, благодаря победе в чемпионате Реал обошел Барселону по количеству трофеев за всю историю.

Поделись:
Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Кубок Испании, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь