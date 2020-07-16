Бэйл без особой радости праздновал чемпионство Реала
В матче 37-го тура испанской Примеры Реал обыграл Вильярреал (2:1) и стал чемпионом Испании сезона-2019/20.
Читай также: Реал попросил не праздновать чемпионство клуба на улицах Мадрида
Вингер "сливочных" Гарет Бэйл провел поединок на скамейке запасных. В последних 10 играх он только дважды появлялся на поле, а последние 6 игр он оставался на скамейке запасных. Даже тот факт, что Реал стал чемпионом в день его рождения - 16 июля, не принес игроку особой радости.
Так, когда мадридцы праздновали победу в чемпионате, Бэйл без особо энтузиазма наблюдал со стороны, скрестив руки на груди. Также он не подбрасывал в воздух со своими партнерами по команде тренера Зинедина Зидана.
🙌 👔 🙌#34Ligas | #RealFootball pic.twitter.com/15MnbPSacf— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 16, 2020
Во время командного фото Гарет все же немного порадовался, но со стороны видно, что это было наигранно.
🏆 ¡VAMOS EQUIPO! 🏆#34Ligas | #RealFootball pic.twitter.com/xCf4uweBTZ— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 16, 2020
Впрочем, поведение Бэйла никого особо не удивляет. Дело в том, что Реал готов выплатить Бэйлу всю зарплату по контракту, чтобы избавиться от него этим летом.
Ранее сообщалось, что Реал обошел Барселону по количеству трофеев за всю историю.
Полная версия правил