Бэйл без особой радости праздновал чемпионство Реала

Валлиец даже не стал подбрасывать главного тренера в воздух с другими членами команды.

В матче 37-го тура испанской Примеры Реал обыграл Вильярреал (2:1) и стал чемпионом Испании сезона-2019/20.

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Вингер "сливочных" Гарет Бэйл провел поединок на скамейке запасных. В последних 10 играх он только дважды появлялся на поле, а последние 6 игр он оставался на скамейке запасных. Даже тот факт, что Реал стал чемпионом в день его рождения - 16 июля, не принес игроку особой радости.

Так, когда мадридцы праздновали победу в чемпионате, Бэйл без особо энтузиазма наблюдал со стороны, скрестив руки на груди. Также он не подбрасывал в воздух со своими партнерами по команде тренера Зинедина Зидана.

Во время командного фото Гарет все же немного порадовался, но со стороны видно, что это было наигранно.

Впрочем, поведение Бэйла никого особо не удивляет. Дело в том, что Реал готов выплатить Бэйлу всю зарплату по контракту, чтобы избавиться от него этим летом.

Ранее сообщалось, что Реал обошел Барселону по количеству трофеев за всю историю.