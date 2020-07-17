Сетьен: Не знаю, останусь ли я руководить Барселоной
В матче 37-го тура Ла Лиги Барселона проиграла Осасуне (1:2) и не сумела защитить чемпионский титул. После поединка негативно о результатах команды высказался Лионель Месси, однако наставник "сине-гранатовых" Кике Сетьен считает, что были и хорошие моменты.
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"Мы несправедливо проиграли Осасуне. Я согласен с Месси в некоторых вещах. Да, нам нужна самокритика, но не нужно ставить крест на всем. Есть то, что нам необходимо улучшать, но есть и положительные моменты.
Конечно, мы разочарованы тем, что упустили чемпионство, но это придаст нам смелости. У нас есть несколько выходных, команда сможет набраться сил", - приводит слова Сетьена Marca.
Также специалист прокомментировал свое будущее в команде.
"Буду ли я руководить Барселоной в Лиге чемпионов? Я надеюсь на это, но пока я не знаю этого наверняка", - добавил наставник.
Напомним, Реал обыграл Вильярреал и стал чемпионом Испании.
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