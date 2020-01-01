Месси: С таким подходом мы вылетим от Наполи в Лиге чемпионов

Капитан Барселоны разочарован поражением от Осасуны.

В матче 37-го тура Барселона потерпела поражение от Осасуны (1:2), а мадридский Реал переиграл Вильярреал (2:1) и стал чемпионом Испании сезона-2019/20.

Капитан “сине-гранатовых“ Лионель Месси, который стал автором единственного гола каталонцев в ворота Осасуны, посетовал на нынешнее выступление команды.

“Рома, Ливерпуль… У болельщиков заканчивается терпение, потому что мы им ничего не даем. Если мы хотим вести борьбу за победу в Лиге чемпионов, то нам нужно многое поменять. С таким подходом мы вылетим и от Наполи.

Мы должны быть самокритичны, начиная с игроков и заканчивая всеми в клубе“, - приводит слова Месси журналист ESPN Самуэль Марсден на своей страничке в Twitter.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона на выезде сыграла вничью с Наполи (1:1). Ответный поединок состоится в Испании 8 августа.