Реал обошел Барселону по количеству трофеев за всю историю
Мадридцы завоевали титул чемпиона Испании, который стал 92-м трофеем в истории клуба.
В матче 37-го тура чемпионата Испании мадридский Реал обыграл Вильярреал со счетом 2:1 и заполучил чемпионский титул сезона-2019/20.
Этот трофей стал уже 92-м в истории Королевского клуба, что позволило Реалу обойти Барселону по количеству трофеев. У "сине-гранатовых" в активе 91 трофей.
Real Madrid take the lead in trophies won 👀— Goal (@goal) July 16, 2020
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/eLdmGSAPtk
Стоит отметить, что "сливочные" выиграли чемпионат Испании в 34-й раз, в то время как у каталонцев только 26 титулов чемпиона страны.
Ранее сообщалось, что Барселона проиграла Осасуне в 37-м туре испанской Примеры.
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