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Реал обошел Барселону по количеству трофеев за всю историю

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Мадридцы завоевали титул чемпиона Испании, который стал 92-м трофеем в истории клуба.
Зинедин Зидан и Серхио Рамос с чемпионским кубком
Зинедин Зидан и Серхио Рамос с чемпионским кубком
Getty Images

В матче 37-го тура чемпионата Испании мадридский Реал обыграл Вильярреал со счетом 2:1 и заполучил чемпионский титул сезона-2019/20.

Этот трофей стал уже 92-м в истории Королевского клуба, что позволило Реалу обойти Барселону по количеству трофеев. У "сине-гранатовых" в активе 91 трофей.

Стоит отметить, что "сливочные" выиграли чемпионат Испании в 34-й раз, в то время как у каталонцев только 26 титулов чемпиона страны.

Ранее сообщалось, что Барселона проиграла Осасуне в 37-м туре испанской Примеры.

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Теги: Реал, Барселона, Реал Мадрид, футбол, трофеи
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