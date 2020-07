Реал обошел Барселону по количеству трофеев за всю историю

В матче 37-го тура чемпионата Испании мадридский Реал обыграл Вильярреал со счетом 2:1 и заполучил чемпионский титул сезона-2019/20.

Этот трофей стал уже 92-м в истории Королевского клуба, что позволило Реалу обойти Барселону по количеству трофеев. У "сине-гранатовых" в активе 91 трофей.

