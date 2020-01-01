Барселона проиграла Осасуне в предпоследнем туре Ла Лиги

Каталонцы неожиданно потерпели поражение на Камп Ноу.

В матче 37-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле уступила Осасуне со счетом 1:2.

Перед поединком "сине-гранатовым" было крайне одерживать победу и рассчитывать, что Реал не сможет одержать победы в своих двух оставшихся поединках, но все пошло не по плану Барселоны. И тут дело даже не в том, как обстояли дела в Мадриде, а в том, что каталонцы не справились со своей задачей.

Уже на 15-й минуте встречи Хосе Арнаис вывел Осасуну вперед. Во второй половине встречи Лионель Месси сумел сравнять счет, но этого все равно было недостаточно для Барселоны. Но даже удаление Энрика Гальего на 77-й минуте не спасло каталонцев от поражения - они пропустили в добавленное время каталонцы от Роберто Торреса, и Осасуна одержала победу.

Осасуна обыграла Барселону Getty Images

Впрочем, даже если бы Барселона выиграла в этом поединке, это бы не позволило команде остаться в чемпионской гонке - Реал в Мадриде обыграл Вильярреал (2:1) и стал чемпионом Испании.

Барселона - Осасуна 1:2

Гол: Месси, 62 - Арнаис, 15, Роберто Торрес, 90+4.

Барселона: Тер Штеген -Семеду (Артуро Видаль, 59), Пике, Ленгле, Фирпо (Альба, 79) – Роберто, Ракитич (Бускетс, 67), Пуиг (Де Йонг, 79) - Месси, Брайтвайте (Суарес, 59), Фати.

Осасуна: Серхио Эррера - Начо Видаль, Аридане, Рауль Навас, Давид Гарсия, Эступиньян (Лато, 90+2)– Брашанац (Ойер, 46), Монкайола (Роберто Торрес, 85), Иньиго Перес – Хосе Арнаис (Гальего, 71), Адриан (Барха, 70).

Предупреждения: Семеду, Ракитич, Пике, Фирпо - Эступиньян.

На 77-й минуте удален Гальего (прямая красная карточка).