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Реал стал чемпионом Испании

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Мадридский клуб одержал победу в предпоследнем матче сезона-2019/20.
Реал стал чемпионом Испании сезона-2019/20
Реал стал чемпионом Испании сезона-2019/20
Getty Images

В матче 37-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на своем поле одержал победу над Вильярреалом со счетом 2:1.

Первый гол “сливочные“ забили на 29-й минуте матча - Карим Бензема расстрелял ворота соперника с близкого расстояния. Во второй половине встрече французский нападающий оформил дубль, уверенно реализовав пенальти.

На это “желтая субмарина“ ответила только одним голом Марио Гаспара, который переправил мяч точно в левый угол ворот Куртуа.

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Эта победа позволила Королевскому клубу за тур до окончания сезона-2019/20 завоевать титул чемпиона Испании. На данный момент Реал опережает Барселону на 7 очков, так как “сине-гранатовые“ в 37-м туре дома проиграли Осасуне.

Реал празднует чемпионство
Реал празднует чемпионство
Getty Images

Отметим, что впервые с 2017 года Реал стал чемпионом страны. Кроме того, это уже 34-й титул “сливочных“ в истории, что является рекордом турнира.

Реал - Вильярреал 2:1
Голы: Бензема, 29, 77 (с пенальти) - Иборра, 83.

Реал: Куртуа - Карвахаль (Васкес, 85), Варан, Рамос, Менди - Модрич (Вальверде, 84), Каземиро, Кроос (Иско, 84) - Родриго (Асенсио, 62), Бензема, Азар (Винисиус, 62).

Вильярреал: Асенхо - Пенья (Сориано, 46), Гаспар, Шакла, Торрес, Кинтилья - Чуквезе (Онтиверос, 46), Морланес (Иборра, 62), Замбо-Ангисса (Тригерос, 82), Гомес (Касорла, 62) - Ж. Морено.

Предупреждения: Карвахаль, Модрич, Иско - Шакла, Кинтилья.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Вильярреал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, чемпионство
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