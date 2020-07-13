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Футболист Кадиса обвинен в употреблении кокаина

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Игрок бурно отметил выход в Ла Лигу.
Нано Меса
Нано Меса
twitter.com/Nanomesa23

Кадис досрочно оформил выход в Ла Лигу благодаря победе Овьедо над Сарагосой (4:2).

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Лидер команды Нано Меса бурно отмечал это достижение. Журналисты клубного канала попросили игрока дать интервью, однако поведение футболиста привлекло внимание болельщиков. У Месы были “блестящие стеклянные глаза“, при этом он постоянно потирал нос.

Фанаты начали подозревать, что нападающий употреблял наркотики, а именно - кокаин. Однако сам Меса возмутился этими словами, из-за чего пошел в больницу и сдал отрицательный тест. Затем он написал открытое письмо болельщикам.

“То, что вы видели, лишь результат эйфории от такого значимого события. Это радость от достижения цели, ради которой мы упорно трудились.

Спустя столько тяжелых лет мы смогли вернуться в Ла Лигу. Сейчас мы осознаем значимость момента“, - написал Меса в Twitter.

Ранее сообщалось, что Лунин пропустил два гола в победном матче Овьедо.

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Теги: Нано Меса, Кадис, чемпионат Испании, футбол
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