Сетьен высказался о своем будущем в Барселоне

Наставник верит в успех клуба под своим руководством.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен высказался о своем будущем в каталонском клубе.

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“Конечно, я вижу себя тренером Барселоны в следующем сезоне. То, что сейчас происходит, было такое и раньше. В реальности иногда не получается достичь своих целей. Или же достигаешь, но твою работу еще должны оценить.

Дело не только в результате, но и в восприятии того, хорошо ли проделана работа или нет. Я вижу это именно так и хотел бы, чтобы работа оценивалась именно с такой позиции.

В нынешнем сезоне можно добиться многого, но, конечно, я думаю о продолжении работы в следующем“, - приводит слова Сетьена Sport.es.

Ранее Сетьен высказался о шансах Барселоны на чемпионство.