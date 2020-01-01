Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сетьен высказался о своем будущем в Барселоне

Комментариев: 0
Наставник верит в успех клуба под своим руководством.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен высказался о своем будущем в каталонском клубе.

Читай также: Барселона представила новую форму на сезон-2020/21

“Конечно, я вижу себя тренером Барселоны в следующем сезоне. То, что сейчас происходит, было такое и раньше. В реальности иногда не получается достичь своих целей. Или же достигаешь, но твою работу еще должны оценить. 

Дело не только в результате, но и в восприятии того, хорошо ли проделана работа или нет. Я вижу это именно так и хотел бы, чтобы работа оценивалась именно с такой позиции.

В нынешнем сезоне можно добиться многого, но, конечно, я думаю о продолжении работы в следующем“, - приводит слова Сетьена Sport.es.

Ранее Сетьен высказался о шансах Барселоны на чемпионство.

Поделись:
Теги: Кике Сетьен, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь