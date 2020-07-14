Реал попросил не праздновать чемпионство клуба на улицах Мадрида

"Сливочные" хотят избежать новой волны заражения коронавирусом.

В чемпионате Испании осталось сыграть только два тура, и ближе к чемпионскому титулу мадридский Реал.

"Сливочные" обходят Барселону на 4 очка, и в случае победы в четверг над Вильярреалом досрочно станут победителем Ла Лиги. В связи с этим Королевский клуб уже предупредил фанатов о том, что клуб не будет праздновать это на улицах Мадрида.

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Как говорится в заявлении на официальном сайте Реала, если мадридцы завоюют титул, то они не отправятся на центральную площадь, как было принято ранее. Более того, клуб призвал болельщиков также не выходить на улицу и не праздновать это событие в людных местах.

В Реале надеются, что фанаты поприветствуют клубный автобус со своих балконов. Все это связано с тем, что Кололевский клуб не хочет допустить очередную вспышку заражения коронавирусом и просит людей быть осторожными.

Ранее сообщалось, что Реал готов выплатить Бэйлу всю зарплату по контракту, чтобы избавиться от него.