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Барселона представила новую форму на сезон-2020/21

Комментариев: 2
Техническим спонсором "сине-гранатовых" является компания Nike.
Лионель Месси в новой форме Барселоны на сезон-2020/21
Лионель Месси в новой форме Барселоны на сезон-2020/21
fcbarcelona.com

Каталонская Барселона представила новый комплект домашней формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.

Как сообщает официальный сайт “сине-гранатовых“, экипировка от компании Nike выполнена в традиционных цветах клуба. Главная радость для фанатов - после узора с “шашечками“, который каталонцы использовали в этом сезоне, в следующей кампании клуб вернется к привычным вертикальным полосам.

Барселона представила новую форму на сезон-2020/21
Барселона представила новую форму на сезон-2020/21
fcbarcelona.com

Отмечается, что дизайн данной формы вдохновлен экипировкой 1920-х годов, которые считаются первой Золотой эрой клуба. В новой форме появилось окаймление золотыми полосами и воротник с круглым вырезом, также выполненный в золотом цвете.

Барселона представила новую форму на сезон-2020/21
Барселона представила новую форму на сезон-2020/21
fcbarcelona.com

Экипировка дополнена синими шортами и сине-гранатовыми гетрами.

Напомним, за два тура до финиша Ла Лиги “блаугранас“ занимают вторую строчку в турнирной таблицы, отставая от мадридского Реала на четыре очка.

Ранее сообщалось, что Челси показал новый гостевой комплект формы на сезон-2020/21.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, экипировка, чемпионат Испании, Nike, форма
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Комментариев (2)
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Lord-Voldemort    14.07.2020, 15:21
Оценка:  0
Lord-Voldemort
А в глазах-то грусть, все титулы просрали в этом году. Вот и настроения нету
trgvm1    14.07.2020, 15:19
Оценка:  0
trgvm1
ну хер с ним
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