Техническим спонсором "сине-гранатовых" является компания Nike.

Каталонская Барселона представила новый комплект домашней формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.

Как сообщает официальный сайт “сине-гранатовых“, экипировка от компании Nike выполнена в традиционных цветах клуба. Главная радость для фанатов - после узора с “шашечками“, который каталонцы использовали в этом сезоне, в следующей кампании клуб вернется к привычным вертикальным полосам.

Барселона представила новую форму на сезон-2020/21 fcbarcelona.com

Отмечается, что дизайн данной формы вдохновлен экипировкой 1920-х годов, которые считаются первой Золотой эрой клуба. В новой форме появилось окаймление золотыми полосами и воротник с круглым вырезом, также выполненный в золотом цвете.

Барселона представила новую форму на сезон-2020/21 fcbarcelona.com

Экипировка дополнена синими шортами и сине-гранатовыми гетрами.

Напомним, за два тура до финиша Ла Лиги “блаугранас“ занимают вторую строчку в турнирной таблицы, отставая от мадридского Реала на четыре очка.

Ранее сообщалось, что Челси показал новый гостевой комплект формы на сезон-2020/21.