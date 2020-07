Барселона представила новую форму на сезон-2020/21

Каталонская Барселона представила новый комплект домашней формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.

Как сообщает официальный сайт “сине-гранатовых“, экипировка от компании Nike выполнена в традиционных цветах клуба. Главная радость для фанатов - после узора с “шашечками“, который каталонцы использовали в этом сезоне, в следующей кампании клуб вернется к привычным вертикальным полосам.

Отмечается, что дизайн данной формы вдохновлен экипировкой 1920-х годов, которые считаются первой Золотой эрой клуба. В новой форме появилось окаймление золотыми полосами и воротник с круглым вырезом, также выполненный в золотом цвете.

Экипировка дополнена синими шортами и сине-гранатовыми гетрами.

😍 Our new first kit 20/21 😍#OnlyForCulers pic.twitter.com/HtuojoRxsg