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Азар купил Lamborghini за полмиллиона евро

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Игрок Реала приобрел автомобиль сливочного цвета - клубного цвета мадридского клуба.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Нападающий мадридского Реала Эден Азар пополнил свою коллекцию автомобилей роскошным Lamborghini Aventador SVJ.

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Как сообщает The Sun, стоимость спорткара бельгийца составляет 500 тысяч евро. На новом автомобиле Азар приехал на тренировку "сливочных" в воскресенье, 12 июля.

Lamborghini Aventador SVJ разгоняется до 100 км/час за 2,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 350 км/час. Мощность авто - 770 лошадиных сил.

Примечательно, что Азар приобрел автомобиль в сливочном цвете.

Стоит отметить, что в коллекции Азара немало дорогих автомобилей, среди которых: Audi R8 V10, BMW X6, Audi RS4 Avant, Mercedes-Benz AMG GTR, Aston Martin Vanquish, Range Rover и Mercedes C Class.

Ранее сообщалось, что винтажный Aston Martin Бекхэма продается за колоссальную сумму.

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Теги: Эден Азар, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, автомобиль, Lamborghini Aventador
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