Реал готов выплатить Бэйлу всю зарплату по контракту, чтобы избавиться от него

"Сливочные" готовы погасить соглашение футболиста, рассчитанное до лета 2022 года.

Мадридский Реал рассчитывает отпустить вингера команды Гарета Бэйла свободным агентом.

Как утверждает ABC, руководство Королевского клуба готово полностью погасить контракт валлийца, рассчитанный до 2022 года, чтобы избавиться от него уже этим летом. Это значит, что "сливочные" могут полностью выплатить Бэйлу зарплату и завершить с ним сотрудничество.

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По информации источника, в Реале недовольны поведение Гарета, а тренерский штаб больше не рассчитывает на игрока. Расставшись с Бэйлом клуб рассчитывает освободить место для нового игрока.

По данным источника, в клубе недовольны поведением валлийского футболиста, да и тренерский штаб больше не рассчитывает на форварда.

Ранее сообщалось, что вингер Реала Гарет Бэйл застраховал левую ногу на крупную сумму.