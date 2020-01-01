Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 видео голов и обзор матча

Реал Сосьедад сумел одержать победу в выездном поединке против Вильярреала.

Вильярреал - Реал Сосьедад: видео голов Getty Images

В матче 36-го тура чемпионата Испании Реал Сосьедад на выезде обыграл Вильярреал со счетом 1:2.

Все голы были забиты во второй половине встречи. В составе "бело-голубых" отличились Виллиан Жозе и Диего Льоренте, а у "желтой субмарины" гол престижа на 85-й минуте забил Санти Касорла.

В следующем туре Вильярреал сразится с Реалом, который может оформить чемпионство, а Сосьедад примет Севилью.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ильярреал - Реал Сосьедад:

Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2

Голы: Касорла, 85 - Виллиан Жозе, 61, Льоренте, 75

Вильярреал: Асенхо - Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено - Тригерос (Алекс Баэна, 76), Замбо-Ангисса, Касорла - Мойсес Гомес (Сориано, 62), Ниньо (Чуквуэзе, 46), Онтиверос (Марио Гаспар, 89).

Реал Сосьедад: Мойя - Горосабель, Льоренте, Ле Норман, Монреаль (Муньос, 86) - Мерино, Субименди, Ойарсабаль - Эдегор (Субельдия, 65), Исак (Виллиан Жозе, 46), Барренечеа (Порту, 53).

Предупреждения: Онтиверос, Тригерос - Мерино, Ле Норман.