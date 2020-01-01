Гранада - Реал 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Мадридский клуб стал еще на шаг ближе к чемпионству.

Гранада - Реал: видео голов Getty Images Мадридский Реал на выезде обыграл Гранаду в рамках 36-го тура чемпионата Испании. В составе Королевского клуба забивали Менди и Бензема, а во второй половине встречи Гранада отыграла один мяч благодаря точному удару Мачиса. Вашему вниманию видео голов и обзор матча чемпионата Испании: Гранада - Реал 1:2

Голы: Мачис, 50 - Менди, 10, Бензема, 16. Гранада: Силва - В. Диас (Пуэртас, 46), Санчес, Дуарте, Диаш - Азиз, Эррера (Брайс, 75) - Фулькье (Монторо, 54), Вико (Кортес, 75), Мачис (Кейбаши, 84) - Фернандес. Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Вальверде (Асенсио, 64), Бензема, Иско (Родриго, 64). Предупреждения: Дуарте, Диаш - Менди, Куртуа.

Горемыкина Екатерина