Гранада - Реал 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Мадридский клуб стал еще на шаг ближе к чемпионству.
Мадридский Реал на выезде обыграл Гранаду в рамках 36-го тура чемпионата Испании.
В составе Королевского клуба забивали Менди и Бензема, а во второй половине встречи Гранада отыграла один мяч благодаря точному удару Мачиса.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча чемпионата Испании:
Гранада - Реал 1:2
Голы: Мачис, 50 - Менди, 10, Бензема, 16.
Гранада: Силва - В. Диас (Пуэртас, 46), Санчес, Дуарте, Диаш - Азиз, Эррера (Брайс, 75) - Фулькье (Монторо, 54), Вико (Кортес, 75), Мачис (Кейбаши, 84) - Фернандес.
Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Вальверде (Асенсио, 64), Бензема, Иско (Родриго, 64).
Предупреждения: Дуарте, Диаш - Менди, Куртуа.
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